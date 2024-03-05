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Правительство КНР установило целевой показатель роста ВВП на 2024 год на уровне 5%

КНР установила на 2024 год целевой показатель роста ВВП на уровне 5%

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Depositphotos

Китайское правительство установило целевой показатель по росту валового внутреннего продукта (ВВП) страны в этом году на уровне 5%. Об этом со ссылкой на правительственный доклад, который будет представлен на сессии парламента КНР премьер-министром Ли Цяном, сообщает ТАСС.

В прошлом году правительство так же ориентировалось на рост в 5%, при этом по итогам года этот показатель составил 5,2%.

Размер дефицита бюджета на 2024 год был на установлен на уровне 3% ВВП. В прошлом году дефицит бюджета КНР увеличился на 1,5%, достигнув 5,78 трлн юаней (около $813 млрд). Министерство финансов сообщило, что доходы возросли на 6,4% (21,67 трлн юаней, или $3,05 трлн), а расходы — на 5,4% (27,45 трлн юаней, или $3,86 трлн).

В докладе правительства говорится, что в 2024 году военные расходы Китая возрастут на 7,2%.

До этого сообщалось, что США запретили Китаю покупать нефть из своих стратегических резервов.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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