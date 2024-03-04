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В Польше заявили о необходимости пересмотра экологической концепции ЕС «Зеленый курс»

Туск: «Зеленый курс» не соотносится с реальной ситуацией в Евросоюзе

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетовал на конфликт между экологами и фермерами и заявил, что намерен выступить с предложением об изменении жесткой линии стратегии ЕС «Зеленый курс». Об этом сообщает ТАСС.

Заявление об этом Туск сделал во время своего визита в Вильнюс. По словам премьера, в действующей стратегии Евросоюза «Зеленый курс» содержатся положения, «которые не совсем адекватно соотносятся с реальной ситуацией в ЕС». По этой причине в ближайшее время он намерен выступить с инициативой об их пересмотре. Это будет сделано, «чтобы защитить сельское хозяйство, производство продуктов питания в Польше, в Европе».

В чем именно будут состоять его предложения, Туск на данный момент не уточнил.

«Охрана природы не должна быть в конфликте с элементарными интересами производства продуктов и сельского хозяйства. Не должно быть войны между экологами и фермерами», — заявил премьер.

20 февраля стало известно, что польские фермеры потребовали выхода страны из европейской программы «Зеленый курс», направленной на радикальное снижение выбросов парниковых газов и постепенный отказ от использования ископаемого топлива.

Кроме того, на фоне существующих трудностей польские аграрии настаивают на запрете бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с территории Украины, где сельхозпроизводители не связаны столь жесткими экологическими обязательствами.

4 марта президент Польши поддержал протестующих фермеров.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.

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