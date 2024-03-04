Финансист объяснил ослабление курса рубля

Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро из-за геополитической ситуации и санкций США и Евросоюза, которые были введены 23-24 февраля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Поддержку рублю может оказывать подорожание нефти, произошедшее за последние месяцы. С определенным лагом во времени это позитивно влияет на экспортную выручку. С другой стороны, в количественном выражении объем экспорта может продолжить снижаться из-за геополитики и санкций, в том числе объявленных в конце февраля», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, эти же факторы способны сдерживать российский импорт, что несколько компенсирует возможное сокращение экспортных поставок в плане влияния этих драйверов на курсы валют.

Рубль на старте понедельника испытал резкую просадку. Доллар превышал 92 рубля, евро приближался к 99,7 рублям, юань достигал 12,71 рубля. Однако вскоре рубль стал активно восстанавливаться и вышел в умеренный плюс. К текущему моменту российская валюта растеряла часть достижений сессии.

23 февраля 2024 года послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций в отношении России. Также стало известно, что Евросоюз уже приступил к обсуждению 14-го пакета. 23 февраля США ввели санкции в отношении «более 500 целей в России» — это самые масштабные антироссийские санкции с февраля 2022 года по линии Министерства торговли, Минфина и Госдепа.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица спрогнозировал курс доллара на март.