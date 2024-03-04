ЕК запланировала сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину

Еврокомиссия намерена сократить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России после прекращения транзита ее трубопроводного газа через территории Украины 31 декабря 2024 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики, передает ТАСС.

Еврокомиссар отметила, что ЕК предстоит обсуждение мер по ограничению потребления газа, а также последствий прекращения транзита российского газа через Украину.

«Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки [в страны ЕС] российского сжиженного природного газа», — добавила Симсон.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Об этом 28 февраля заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. По его словам, в настоящее время через украинскую газотранспортную систему ЕС получает порядка 15 млрд кубометров российского газа в год. Этот объем распределяется между Австрией, Словакией, Чехией и небольшая часть поступает в Италию.

Ранее в Молдавии обеспокоились нехваткой электроэнергии при отсутствии российского газа.