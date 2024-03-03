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Власти Нигерии обвинили Binance в обвале курса национальной валюты

Нигерия требует компенсации в $10 млрд от Binance за влияние на курс найры

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Виктор Толочко/РИА Новости

Правительство Нигерии потребовало от крупнейшей криптобиржи Binance выплатить компенсацию в размере $10 млрд. Причиной стали обвинения в манипулировании курсом национальной валюты найры, об этом пишет BBC.

По cловам неназваного советника президента Нигерии, Binance через спекуляции повлияла на рост курсов иностранных валют в Нигерии, из-за чего найра за последние месяцы подешевела почти на 70%.

«Binance фиксирует курсы, быстро влияя на экономику, когда мы пытаемся стабилизировать ее», — заявил советник. Он добавил, что криптобиржа, как и другие подобные компании, не зарегистрирована в Нигерии в соответствии с законом.

Руководители Binance, прилетевшие в Нигерию после блокировки властями криптовалютных сайтов, были задержаны для допроса, уточнил советник. Пресс-секретарь президента сообщил, что их допрашивают в рамках расследования манипуляций на валютном рынке.

В начале 2023 года ЦБ Нигерии отменил запрет на операции с криптовалютами, но ограничения для банков пока остались.

До этого в ЦБ РФ оценили вероятность использования криптовалюты как платежного средства.

Ранее Индия заблокировала доступ к зарубежным криптобиржам.

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