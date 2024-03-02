В OpenAI отвергли иск Илона Маска

Компания OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) «категорически не согласна» с иском предпринимателя Илона Маска, Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку.

По данным агентства, директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон отверг претензии Маска в том, что OpenAI — де-факто дочерняя компания» Microsoft. По его мнению, поводом для иска могли стать сожаления предпринимателя о том, что сейчас он не участвует в работе компании.

В записке основатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал Маска «своим героем» и сказал, что скучает по нему. Квон при этом отметил, что миссия компании — обеспечить, чтобы «AGI приносил пользу всему человечеству». Он подчеркнул, что OpenAI напрямую конкурирует с Microsoft.

До этого агентство Reuters сообщало, что Илон Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана за нарушение условий некоммерческого сотрудничества. Предприниматель утверждает, что OpenAI изменила свою миссию по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для общего блага и стала преследовать коммерческие цели, в частности в партнерстве с Microsoft.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью разработки сильного искусственного интеллекта (AGI) с открытым исходным кодом, который был бы доступен всем и не представлял бы угрозы для человечества. Одним из соучредителей компании был Маск, который покинул совет директоров в 2018 году. После OpenAI объявила о создании коммерческого подразделения и заключила соглашение с Microsoft на сумму в $1 млрд, по которому Microsoft получила эксклюзивный доступ к облачной платформе OpenAI и ее продуктам.

Ранее Илон Маск пожаловался на ноутбук на базе Windows.