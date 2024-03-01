В ЦБ оценили успехи тестирования цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля реализуется по плану и продолжает масштабироваться, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«Пилот идет по плану. В нем сейчас участвует 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торгово-сервисных предприятий из 11 городов. Тестируется открытие, пополнение кошельков, перевод между гражданами, оплата товаров и услуг, смарт-контракты», — сказала представитель регулятора.

В рамках проекта российской виртуальной валюты к настоящему моменту проведено 19 тыс. транзакций между физическими лицами и около 6 тыс. в торгово-сервисных точках, отметила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. По ее словам, ошибок практически не выявляется, а операции проходят за несколько секунд.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что такое цифровой рубль.

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