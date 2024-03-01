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В России могут повысить штрафы к банкам за недобросовестные продажи финуслуг

ЦБ РФ намерен повысить штрафы к банкам за недобросовестные продажи финуслуг

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Depositphotos

Центробанк РФ готовит предложение о кратном увеличении штрафов к банкам за введение клиентов в заблуждение при продаже продуктов и услуг (мисселинг), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Размер штрафа для банков, которые игнорируют предписания ЦБ или создают реальную угрозу интересам клиентов, может вырасти до 1% от собственного капитала финансовой организаций.

Набиуллина также отметила, что Банк России беспокоит качество информации, которая поступает в бюро кредитных историй.

«Некорректные, неполные или не переданные вовремя данные в БКИ вредят интересам людей. Мы видим это по росту жалоб на недостоверную информацию в кредитной истории», — подчеркнула глава регулятора.

Осенью в Госдуме предложили запретить российским банкам продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования.

До этого в Центробанке указали на большие масштабы мисселинга в стране.

Ранее россияне пожаловались на навязывание финансовых услуг.

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