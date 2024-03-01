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Экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян

Экономист Сафонов: доходы россиян в 2023 году росли разными темпами

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Рост доходов россиян в 2023 году, о которых сообщил Росстат, происходил различными темпами для разных категорий граждан. Об этом Tsargrad.tv рассказал доктор экономических наук Александр Сафонов.

Он подчеркнул, что расчеты ведомства являются средними, поэтому рост доходов сотрудников в различных отраслях отличается. Сафонов отметил, что в некоторых сферах зарплаты росли в соответствии с уровнем инфляции, в других — были ниже этого показателя.

«Надо понимать, что влияние инфляции на кошельки граждан зависит от размеров их дохода. Это очень известный экономический факт, что, чем беднее хозяйства, тем сильнее бьет по их доходам и реальным доходам уровень инфляции. <...> инфляция потребительская больше всего бьет по кошелькам самого бедного населения. И соответствия, и оценки там совершенно другие», — добавил экономист.

28 февраля Росстат сообщал, что реальная зарплата россиян в 2023 году выросла в среднем на 7,8% в годовом выражении. Согласно данным статического ведомства, что за прошедший год среднемесячная начисленная зарплата в России выросла на 14,1% по сравнению с 2022 годом, и составила 73,7 тыс. рублей. В декабре 2023 года ее размер увеличился до 103,8 тыс., показав прирост в плюс 16,6% год к году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти держат решение проблемы бедности в РФ в зоне постоянного внимания.

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