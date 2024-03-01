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Эксперт назвал отвязку цен в России от мировых фактором стабилизации

Экономист Белхароев назвал отвязку цен в РФ от мировых фактором стабилизации

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Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что законопроект, разрешающий ФАС отвязать цены в России от общемировых, станет стабилизирующим фактором для экономического развития в стране. Его слова приводит агентство «Прайм».

По его словам, эта норма позволит узаконить работу правительства по сдерживанию цен в пределах разумного стоимости товаров и услуг.

Эксперт высказал мнение, что в настоящее время устанавливать цены на товары и услуги, принимая в расчет колебания на мировых товарных рынков, недопустимо.

Рост цен на отдельные товарные группы в мире не должен зеркально отражаться в России. При ценообразовании на внутреннем рынке необходимо учитывать внутрироссийскую экономическую ситуацию, платежеспособность граждан, добавил Белхароев.

Накануне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара.

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян.

Ранее сообщалось, что пенсии некоторых россиян вырастут на 7,5%.

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