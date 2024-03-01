Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему сдвинут серийный выпуск самолетов МС-21

ОАК: серийный выпуск МС-21 столкнулся с объективными ограничениями

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Поставки новых российских гражданских самолетов снова сдвигаются: МС-21 теперь ожидается в 2025 году, а региональные Superjet 100 — в 2026 году. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру «Ростеха» изданию РБК.

Поставки Ил-114-300 также перенесены на 2026 год, пояснили в ОАК.

Организация объяснила, что компании-партнеры столкнулись с серьезными техническими вызовами, такими как создание новых систем с нуля, развитие компетенций и проведение полноценных испытаний перед началом серийного производства. Представитель Минпромторга также отметил, что проекты такого масштаба сталкиваются с объективными техническими сложностями.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В министерстве отметили, что программы импортозамещения в гражданской авиации ведутся на рекордно короткие сроки по мировым меркам. Россия сталкивается с необходимостью заменить все импортные компоненты на отечественные, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели и авиационные материалы, что является уникальным для мировой авиации.

Согласно представителям «Ростеха», в 2026 году планируется передать компаниям 30 новых самолетов Superjet 100. Они также уточнили, что окончательный дизайн МС-21 еще не утвержден из-за замены иностранных компонентов на отечественные, что повлияло на характеристики самолета. Окончательный облик полностью импортозамещенного самолета будет утвержден во второй половине текущего года.

Росавиация сообщила, что работает в тесном сотрудничестве с Минтрансом, Минпромторгом, разработчиками и производителями авиатехники с целью обеспечить стабильное функционирование российской авиационной отрасли на базе современной отечественной техники. В середине 2022 года были приняты решения завершить сертификацию SSJ100 с двигателями ПД-8 к декабрю 2023 года и МС-21 с ПД-14 к декабрю 2024 года, однако из-за объективных причин сроки были перенесены.

Ранее политолог рассказал о поддержке правительством отечественной гражданской авиации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами