Стало известно, почему сдвинут серийный выпуск самолетов МС-21

Поставки новых российских гражданских самолетов снова сдвигаются: МС-21 теперь ожидается в 2025 году, а региональные Superjet 100 — в 2026 году. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру «Ростеха» изданию РБК.

Поставки Ил-114-300 также перенесены на 2026 год, пояснили в ОАК.

Организация объяснила, что компании-партнеры столкнулись с серьезными техническими вызовами, такими как создание новых систем с нуля, развитие компетенций и проведение полноценных испытаний перед началом серийного производства. Представитель Минпромторга также отметил, что проекты такого масштаба сталкиваются с объективными техническими сложностями.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В министерстве отметили, что программы импортозамещения в гражданской авиации ведутся на рекордно короткие сроки по мировым меркам. Россия сталкивается с необходимостью заменить все импортные компоненты на отечественные, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели и авиационные материалы, что является уникальным для мировой авиации.

Согласно представителям «Ростеха», в 2026 году планируется передать компаниям 30 новых самолетов Superjet 100. Они также уточнили, что окончательный дизайн МС-21 еще не утвержден из-за замены иностранных компонентов на отечественные, что повлияло на характеристики самолета. Окончательный облик полностью импортозамещенного самолета будет утвержден во второй половине текущего года.

Росавиация сообщила, что работает в тесном сотрудничестве с Минтрансом, Минпромторгом, разработчиками и производителями авиатехники с целью обеспечить стабильное функционирование российской авиационной отрасли на базе современной отечественной техники. В середине 2022 года были приняты решения завершить сертификацию SSJ100 с двигателями ПД-8 к декабрю 2023 года и МС-21 с ПД-14 к декабрю 2024 года, однако из-за объективных причин сроки были перенесены.

Ранее политолог рассказал о поддержке правительством отечественной гражданской авиации.