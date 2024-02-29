Аналитики оценили идею создания новой финансовой системы БРИКС на основе блокчейна

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о политизированности международной финансовой системы, и назвал пути решения этого вопроса. В частности, Москва намерена поднять вопрос о создании альтернативной финансовой системы на базе БРИКС. Работать она может на основе механизма блокчейна. Это хорошая инициатива, но в ней есть подводные камни, объяснил Tsargrad.tv экономический обозреватель Юрий Пронько.

Реализовать такую идею будет непросто, отметил Пронько. В качестве примера он привел желание России перейти на рублевые расчеты и напомнил, что другие страны неохотно идут на это, так как им все равно конвертировать рубли в другую валюту.

«Таким образом, овчинка выделки не стоила, и с этим связано сокращение положительного торгового баланса в стране, а это гигантское давление на рубль», — заявил аналитик.

Что касается новых технологий, то блокчейн и криптовалюта действительно помогают отказаться от доллара. Однако это максимально прозрачные операции, поэтому Запад сможет отслеживать и блокировать средства, идущие в рамках сделок с Россией, считает Пронько.

«Возможно ли применить новые технологии и запустить альтернативную систему, например в рамках БРИКС? Наверное, можно. Но это будет не завтра и не послезавтра, и это займет очень длительное время», — считает эксперт.

Он также напомнил, что такие партнеры России, как Китай и Индия, сильно интегрированы в Запад и могут не пойти на создание отдельной финансовой системы.

Напомним, страны БРИКС уже давно обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару. В конце прошлого года Силуанов подчеркивал, что Россия, как председатель БРИКС, будет продвигать эту идею для решения проблемы конвертируемости валют.

Ранее экономист раскрыл, как создание альтернативы доллару странами БРИКС отразится на жизни россиян.