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Сенаторы США и чиновники МУС провели встречу

Axios: сенаторы США по просьбе Нетаньяху переговорили с представителями МУС

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Shutterstock

Группа сенаторов Соединенных Штатов по просьбе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху переговорили с представителями Международного уголовного суда. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе США.

Встреча в формате видеосвязи собрала как сенаторов-демократов, так и сенаторов-республиканцев — их визави стали высокопоставленные представители МУС, которым была высказана обеспокоенность Соединенных Штатов возможной выдачей ордеров на арест высших израильских чиновников.

Портал утверждает, что разговор произошел по просьбе Нетаньяху, который до этого проводил переговоры с группой американских сенаторов. Премьер-министр Израиля, как утверждает Axios, просил оказать давление на прокурора МУС.

Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются членом МУС и не признают его юрисдикцию. Вашингтон также вводил санкции против судей МУС за преследование американских военнослужащих.

До этого премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ждет от Запада давления на МУС по вопросу Израиля.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.

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