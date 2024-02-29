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Два миллионера отказались от российского гражданства

Forbes сообщил об отказе миллионеров Баронова и Тимашева от гражданства России

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МВД России/14.мвд.рф

Бывшие участники списка Forbes Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом узнал Forbes.

Миллионеры отказались от паспортов в посольстве РФ на Кипре. У них осталось только киприотское гражданство. Оба бизнесмена давно не живут в России. Баронов обосновался в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Предприниматели входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» пять лет подряд — с 2017 по 2021 год.

Попасть в список богатейших людей мира в 2024 году стало сложнее. Сейчас минимальный капитал для присоединения к группе самых богатых жителей США составляет $5,8 млн. Это на 15% больше, чем год назад. Самый высокий порог для включения в рейтинг богатейших людей страны в Монако — $12,8 млн. В Люксембурге и Швейцарии он чуть ниже — $8 млн.

Ранее выяснилось, что состояние богатейших бизнесменов России с начала года увеличилось почти на $8 млрд.

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