В России решили отвязать цены на товары от общемировых

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский отметил, что если у рынка отнимут возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. По его словам, установление рыночной цены в пределах изолированного российского рынка выглядит исключительно сложно.

На этой неделе экономист Александр Марчелов рассказал, что стоимость бананов в российских магазинах скоро опустится до 100–120 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что пенсии некоторых россиян вырастут на 7,5%.