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В России решили отвязать цены на товары от общемировых

Госдума приняла законопроект об отвязке цен в России от общемировых

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта обратили внимание на то, что цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян.

Управляющий партнер Veta Илья Жарский отметил, что если у рынка отнимут возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. По его словам, установление рыночной цены в пределах изолированного российского рынка выглядит исключительно сложно.

На этой неделе экономист Александр Марчелов рассказал, что стоимость бананов в российских магазинах скоро опустится до 100–120 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что пенсии некоторых россиян вырастут на 7,5%.

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