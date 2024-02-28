Средний взнос по ипотеке в РФ увеличился на треть

Средний размер первоначального взноса при оформлении ипотеки в России с начала 2024 года составил 30% — это на 6 процентных пунктов больше, чем в январе-феврале 2023 года. Такие данные привел директор подразделения «Управление продажами» Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, наибольший средний размер первоначального взноса зафиксирован в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях — 32%.

Более половины всех ипотечных сделок в 2024 году заключено со взносом в размере 20-30% от стоимости жилья. Доля клиентов, вносящих от 30% до 50%, выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

По словам Варенцова, чем больше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту. Увеличение среднего размера взноса связано с ограничением долговой нагрузки заемщиков и ростом минимального взноса по льготной ипотеке.

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