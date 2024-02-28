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Россиян предупредили о скором подорожании вин из Абхазии

В России может подорожать абхазское вино из-за роста акциза на виноматериалы

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Shutterstock

Стоимость абхазских вин для россиян скоро может вырасти. Причина — увеличение акциза на ввозимое в республику сырье, заявил главный винодел крупнейшего поставщика вин из Абхазии в Россию «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба. Его слова приводит РИА Новости.

С января в Абхазии ввели новый акцизный налог на виноматериал — 30%. На этом фоне завод «Вина и воды Абхазии» в Сухуме временно остановил свою работу.

«Уже на протяжении месяца винзавод стоит. Сейчас мы ждем решение по отмене этого акциза. Но стоимость абхазского вина в России, скорее всего, станет выше», — заявил Авидзба.

Абхазия закупает бутылки и пробки за границей — у России и Португалии соответственно. Рост стоимости этих товаров приводит к подорожанию конечной продукции компании.

«Вина и воды Абхазии» выпускает около 28 млн бутылок вина в год. Предприятие поставляет в Россию 17 наименований коньяков и вин, в числе которых «Лыхны», «Апсны» и «Чегем».

До этого были названы главные поставщики игристого вина в РФ.

Ранее в России рекордно упала популярность зарубежного вина.

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