В МИД Белоруссии оценили заявление ЕС по выборам в стране

В Министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали заявление Евросоюза по прошедшим выборам в стране. Комментарий размещен на сайте ведомства.

«Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций... Рассматриваем их как продолжающиеся безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказано в сообщении.

В МИД выразили надежду, что по итогам выборов в ЕС в 2024 году в Брюсселе появятся более политики, которые будут способны вернуться к развитию прагматичных отношений со своими соседями.

25 февраля в Белоруссии прошли выборы членов нижней палаты парламента и местных советов депутатов. За пять дней до этого в стране стартовало досрочное голосование, которое завершилось 24 февраля.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал «полной чушью» заявление Государственного департамента США о прошедших в Белоруссии выборах депутатов.

Ранее в Госдуме заявили о попытках посольства США вмешаться в выборы.