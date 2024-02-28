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США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2»

«Ъ»: начало поставок газа с «Арктик СПГ-2» перенесут из-за новых санкций США

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Depositphotos

Начало поставок газа с российского проекта «Арктик СПГ-2» может быть отложено на неопределенный срок из-за нового пакета санкций США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Всего для проекта строилось шесть газовозов. На прошлой неделе под ограничения попали три судна, заказанные структурами «Совкомфлота». Сдача еще трех СПГ-танкеров для «Арктик СПГ-2», строящихся по заказу японской Mitsui OSK Lines (MOL) в Южной Корее, задерживается из-за нехватки рабочей силы. Газовозы обещали сдать в 2024 году. Между тем источники утверждают, что один из СПГ-танкеров все же будет готов к эксплуатации в марте.

Сам «Арктик СПГ-2» также находится под санкциями. Это означает, что MOL не сможет фрахтовать для него сторонние газовозы.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что первая партия газа с завода проекта «Арктик СПГ-2» может быть отгружена потребителям в феврале.

Ранее сообщалось, что запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%.

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