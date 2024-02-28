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Еврокомиссия объяснила смысл нового принципа No Russia в торговле

Еврокомиссия пояснила детали принципа No Russia при экспорте в третьи страны

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Экспортеры стран Европейского союза не вправе заключать контракты на поставки товаров, запрещенных в рамках санкционной политики к ввозу в Российскую Федерацию, если контрагенты из третьих стран не хотят включить в них пункт о невозможности реэкспорта туда. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК) по применению положения No re-export to Russia, передает РБК.

Если контрагенты не будут соблюдать эти правила, то их ждет разрыв контракта или выплата неустойки

Новый принцип был введен в декабре прошлого года в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза для контроля за соблюдением уже действующих рестрикций. В текущем варианте речь идет о пяти товарах: летательные и космические аппараты и запчасти к ним, ряд авиационных товаров из других групп (авиадвигатели, шины, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, а также товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, применяющиеся я в российских оружейных системах».

Некоторое время назад стало известно, что банки Турции практически перестали проводить торговые платежи из России, поскольку американские чиновники пригрозили турецким организациям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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