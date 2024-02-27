Вице-премьер Андрей Белоусов заявил об улучшении делового климата в России

Рост производительности труда является ключевым фактором для увеличения зарплат и преодоления ограничений на рынке труда, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе пленарной сессии, состоявшейся на Дне предпринимательства в рамках выставки «Россия». Вице-премьер уточнил, что сейчас Минэкономразвития ведет работу по созданию системы для достижения этих целей.

«Буквально в январе-феврале мы рассматривали создание общенациональной сети роста производительности труда с участием цифровой платформы эффективность.рф. Это один из элементов в структуре национального проекта «Производительность труда». Платформа включает в себя оптимизацию клиентских путей, систем корпоративного управления, цифровую трансформации средних и крупных предприятий, наращивание компетенцией трудовых ресурсов», — отметил вице-премьер.

По словам Андрея Белоусова, в последние годы экономика страны проделала большой путь.

Среди наиболее важных результатов он назвал обновление отечественной промышленности — 85% промышленных мощностей, работающих сегодня в стране, созданы за два последних десятилетия. При этом по отношению к 2000 году объемы промышленного производства выросли в 2,5 раза.

Одним из важнейших факторов, которые позволили добиться такого результата, стало последовательное улучшение делового климата в стране.

«Все эти достижения говорят о том, что мы сегодня создали прочную устойчивую базу для решения любых задач и преодоления любых вызовов, которые стоят или могут встать перед нашей страной», — считает Андрей Белоусов.

В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали работы системы господдержки предпринимательства.

Глава ведомства уверен, что именно тесное взаимодействие и доверительные отношения между властью и бизнесом позволили сохранить стабильное развитие российской экономики в последние годы.

«Через отраслевые объединения и региональные команды депутатов предприниматели инициировали предложения по мерам поддержки, давали обратную связь, на основе которой мы донастраивали наши инструменты», — пояснил Решетников.

В последние два «санкционных» года ключевыми задачами глава Минэка назвал переориентацию экспортных и импортных потоков, обеспечение стабильности платежей и расчетов.

27 февраля на выставке «Россия» состоялся Форум национальных достижений: предпринимательство.