На выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» пройдут Дни белого медведя

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в павильоне «Роснефти» с 27 февраля по 3 марта пройдут Дни белого медведя, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что на открытии тематических дней на ВДНХ представители «Роснефти», «Общества дикой природы» и Екатеринбургского зоопарка, которые расскажут о научных проектах компании по изучению животных-биоиндикаторов Арктики.

Также в кинозале павильона проведут трансляцию церемонии награждения победителей VII Всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики – Умка», которая пройдет в Красноярске. На конкурс было представлено более 2 000 работ из всех регионов России и из-за рубежа. Компания выступила генеральным партнером конкурса.

Кроме того, гости выставки смогут послушать сценариста и режиссера документального фильма «Хозяин Арктики» — Павла Полуйчика. Фильм рассказывает об экспедиции компании по исследованию белых медведей и методах полевой работы ученых.

Как уточнили в «Роснефти», в рамках Дней белого медведя сотрудники зоопарка Удмуртии проведут для гостей лекцию-путешествие «По следам белого медведя». Также посетителям расскажут об экологии российского Севера, а также о новейших биотехнологиях на основе арктических микроорганизмов. Кроме того, для гостей будут проводиться мастер-классы, где их научат рисовать медведей.

В свою очередь, 3 марта, во Всемирный день дикой природы, представители Арктического научного центра компании расскажут о новой программе изучения биоразнообразия арктических экосистем, а также об экспедициях, которые в ближайшие 4 года будут организованы на севере Красноярского края.

Также во время тематических дней гости павильона «Роснефти» смогут принять участие в викторинах о белом медведе и смогут, а в кинозале пройдут показы документальных фильмов и мультфильма.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.