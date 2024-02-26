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Эксперт назвал последствия приостановки работы производителя «Апсны» и «Лыхны»

Эксперт по алкоголю Шапкин: с поставками «Апсны» в Россию не будет проблем

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Depositphotos

Сухумский винный завод, который производит вина «Апсны» и «Лыхны», в конечном счете договорится с правительством Абхазии, поэтому проблем с поставками его продукции в Россию не будет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя сообщения в Telegram о приостановке работы завода из-за решения правительства об акцизах.

«Завод скорее всего приостановил работу из-за того, что собственного виноматериала в Абхазии маловато. Проблема — в недостаточности виноматериалов в республике. Абхазия поставляет в РФ 6% импортного вина. В 2023 году Абхазия завезла в Россию 19 млн литров вина», — сказал «Газете.Ru» Шапкин.

По его мнению, власти Абхазии и виноделы республики «побалагурят и договорятся».

«Власти же не будут сидеть без налогов и выручки. Это похоже на борьбу виноделов в Европе за хорошую жизнь. А к нам оттуда вино везется без пошлин и НДС, и продается дорого. Впрочем, рынок абхазских вин съежится — с 1 мая ставка акциза на виноматериалы в Абхазии поднимется втрое», — отметил Шапкин.

Завод остановил свою работу из-за решения правительства Абхазии больше месяца назад, пишет местный Telegram-канал Respublica. Канал напомнил, что правительство летом 2023 года ввести 30-процентный акциз на ввоз виноматериала в республику. Это сделало продукцию завода неконкурентоспособной, следует из поста.

«Газета.Ru» попробовала связаться с представителями Сухумского винного завода, но на звонок корреспондента редакции там не ответили. На сайте компании информации о приостановке работы нет. В торговом представительстве завода в Москве — ООО «Мистраль алко» — «Газете.Ru» отказались предоставить комментарии по поводу дальнейшей судьбы поставок продукции завода в Россию.

Сухумский винный завод является крупнейшим экспортером Абхазии, на предприятии работают порядка 100 человек. Завод входит в список бюджетообразующих предприятий, основан в 1930 году. Разливает вина под марками «Псоу», «Букет Абхазии», «Лыхны», «Апсны», коньяки, игристые вина и винные напитки. Проектная мощность предприятия – свыше 20 млн бутылок в год.

Ранее были названы главные поставщики игристого вина в Россию.

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