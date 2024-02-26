Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Головная компания группы «Тинькофф» ушла из кипрской юрисдикции

Головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в САР на острове Русский

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Таким образом она перешла из кипрской юрисдикции, передает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), являющаяся управляющей компанией этого САР.

«МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на о. Русский», — отмечается в публикации.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил, что компания «ТКС Холдинг» стала первой публичной структурой, которая осуществила переезд в специальный административный район на остров Русский.

Ранее сообщалось акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы в российский специальный административный район (САР). «Переезд» компании не предполагает изменений в структуре компании, а также не затрагивает ее активы и обязательства.

До этого банк «Тинькофф» обновил логотип, избавившись от прежнего герба с единорогом.

Ранее банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами