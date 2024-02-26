Головная компания группы «Тинькофф» ушла из кипрской юрисдикции

Головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Таким образом она перешла из кипрской юрисдикции, передает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), являющаяся управляющей компанией этого САР.

«МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на о. Русский», — отмечается в публикации.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил, что компания «ТКС Холдинг» стала первой публичной структурой, которая осуществила переезд в специальный административный район на остров Русский.

Ранее сообщалось акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы в российский специальный административный район (САР). «Переезд» компании не предполагает изменений в структуре компании, а также не затрагивает ее активы и обязательства.

До этого банк «Тинькофф» обновил логотип, избавившись от прежнего герба с единорогом.

Ранее банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор».