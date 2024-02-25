В Великобритании планируют конфисковать имущество бизнесменов из РФ

Мэр британской столицы Садик Хан направил письмо министру регионального развития Майклу Гоуву, в котором призвал конфисковать лондонскую недвижимость российских бизнесменов на £1,1 млрд ($1,4 млрд). Об этом сообщает британская радиостанция LBC

По данным радиостанции LBC, градоначальник предлагает затем продать эти активы и направить средства на строительство 4 тысяч домов для социально незащищенных групп населения, в том числе украинских беженцев.

«Новый анализ мэрии показывает, что если бы имущество стоимостью £1,1 млрд, определенное Transparency International в 2022 году как купленное россиянами, обвиняемыми в коррупции или связях с Кремлем, можно было бы продать, это обеспечило бы достаточное финансирование для более чем 4000 малообеспеченных граждан, – сказал Хан.

При этом он выразил поддержку созданию реестра для иностранных организаций, но признал необходимость большей прозрачности, чтобы предотвратить финансовые преступления и уклонение от налогов.

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