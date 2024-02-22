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РСПП направил Путину поправки в закон о приватизации

РСПП хочет закрепить компенсации инвесторам в случае отмены приватизации

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил президенту Владимиру Путину предложения по изменению закона о приватизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова президента РСПП Александра Шохина.

РСПП предлагает прописать в законе компенсацию инвесторам рыночной стоимости активов, если приватизация была проведена с нарушениями.

«Мы предлагаем двустороннюю реституцию — право государства вернуть собственность и право текущего владельца на компенсацию по рыночной цене», — сказал Шохин.

В РСПП отметили, что в исках Генпрокуратуры речь идет о том, что решение о приватизации принимал ненадлежащий орган власти. Поэтому бизнес просит прописать критерии добросовестности покупателя, который не мог знать о нарушениях.

РСПП считает, что компенсировать инвестору потраченные средства можно за счет дохода от повторной продажи активов. Президент РСПП допускает «отсроченную компенсацию».

Кроме того, РСПП предлагает уточнить ситуации, когда у иностранца после сделок оказалась слишком большая доля в стратегической компании. В таких случаях активы могут быть возвращены прежнему собственнику.

До этого в России заявили о начале национализации ключевых стратегических активов.

Ранее эксперт ЖКХ назвал приватизацию квартир главной ошибкой 90-х.

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