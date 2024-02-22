Под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц

Европейский союз принял новый 13-й пакет санкций против России, включающий около 200 компаний и физических лиц. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в этот раз не были введены новые отраслевые ограничения.

«Новые санкции затронут приблизительно 200 организаций и частных лиц, но не будут включать новые отраслевые меры», — говорится в сообщении агентства.

Послы ЕС 21 февраля утвердили 13-й пакет санкций в отношении России. В него были включены десятки российских компаний и чиновников. Всего под ограничения европейцев на данный момент попали уже более 2 тыс. физических и юридических лиц РФ.

При этом дипломаты Евросоюза приступили уже к обсуждению 14-го пакета антироссийских санкций. Источник сообщил СМИ, что новые ограничительные меры будут направлены преимущественно на российскую экономику.

С начала года турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из РФ. Отказы стали происходить после расширения санкций США в декабре прошлого года, новые рестрикции усилили контроль за обходом антироссийских санкций третьими странами.

Аналитик Энгин Озер заявлял, что одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир».

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.