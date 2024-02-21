Квартиры на вторичном рынке Москвы выросли в цене до рекорда за 3 года

Средняя цена проданных квартир на вторичном рынке Москвы в январе 2024 года установила максимальное значение за последние три года — 16,1 млн рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании МИЭЛЬ.

По данным застройщика, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года на уровне 15,7 млн рублей.

Наибольшей популярностью в январе пользовались двухкомнатные квартиры, на долю которых пришлось 42% сделок. Их средняя цена составила 16,6 млн рублей. За трехкомнатные квартиры покупатели в среднем платили 21,4 млн рублей, за однокомнатные — 10,4 млн рублей.

По данным МИЭЛЬ, наиболее востребованы были квартиры в ценовых диапазонах 15-30 млн рублей и 9-12 млн рублей. На их долю пришлось 36% и 24% сделок соответственно.

В компании также отметили снижение спроса в феврале, но не исключили, что к концу месяца ситуация может выровняться.

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