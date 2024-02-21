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Россияне стали чаще ездить в Узбекистан

Турпоток из России в Узбекистан за 2023 год вырос на 35%

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Прирост российских туристов в Узбекистан по итогам 2023 года составил 35%. Страну посетило около 40-45 тыс. россиян. Об этом рассказал ТАСС директор представительства национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways в Санкт-Петербурге Хушнуд Артиков.

«На российских туристов приходится порядка 30% пассажиропотока. Также 15-20% — это туристы из Узбекистана в РФ, также отмечаем рост интереса», — отметил глава компании.

Россиян в Узбекистане привлекает природа: горы и туры в пустыню. Также сохраняется спрос на посещение городов с богатой историей, вроде Самарканда и Бухары, поделился Артиков. Кроме того, путешественники из РФ часто выбирают страну для транзита в страны Европы и Азии.

Граждан Узбекистана последнее время привлекают лыжные туры в России. Uzbekistan Airways намерена развивать это направление и к следующему зимнему сезону еще больше увеличить турпоток, заявил глава перевозчика. Также активно растет интерес к медицинскому туризму в РФ.

До этого стало известно о массовых проблемах с загранпаспортами граждан РФ.

Ранее россияне стали вторыми по числу туристов в Египте.

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