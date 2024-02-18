Посол в Турции рассказал о работе по решению проблемы банковских платежей

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью телеканалу «Россия-24» выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и заявил, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.

«Проблема существует, и она очень серьезная. Она возникла в конце прошлого года в результате ужесточения антироссийских санкций со стороны Управления государственного казначейства США по контролю за иностранными финансовыми активами», — заявил дипломат.

В связи с этим решением турецкие банки вынуждены действовать и применять так называемую перекомплаенс, пояснил он.

«Мы активно сотрудничаем с турецкими властями, чтобы эти меры не нанесли ущерб добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности обеих стран», — заключил Ерхов.

С начала текущего года турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Турецкое министерство торговли приняло на себя решение данного вопроса, в то время как Москва продолжает вести диалог с Анкарой по этому вопросу.

Незадолго до этого Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT в платежах.

Ранее в РФ заявили о блокировках российских платежей в Турции в ручном режиме.