Эксперты ждут снижения цен на вторичном рынке жилья в РФ

Несмотря на ослабление спроса, средние цены на вторичную недвижимость в крупных городах России в феврале выросли на 1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Однако эксперты отмечают тенденцию к росту сделок с дисконтом и снижению реальной стоимости квартир. Аналитики прогнозируют дальнейшее охлаждение рынка и падение цен.

По данным ЦИАН, в феврале средняя цена предложения на вторичном рынке 16 городов-миллионников и двух областей составила 142,1 тыс. руб./кв. м, увеличившись за месяц на 1%. В январе рост также был 1%. При этом в Москве средняя цена осталась на уровне 336,3 тыс. руб./кв. м.

Однако эксперты отмечают, что реальные цены сделок снижаются из-за увеличения доли продаж с дисконтом. Так, по данным ЦИАН, за месяц скидка в среднем выросла с 4% до 4,7%. Это свидетельствует об охлаждении спроса: с января в Москве количество сделок сократилось на 20%.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение активности и падение цен. По их мнению, накопление предложения на рынке неизбежно приведет к снижению стоимости квартир. Однако резкий рост скидок может привлечь инвесторов.

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