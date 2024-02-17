В Подмосковье подорожал один тип жилья

Стоимость новостроек в Подмосковье за последние 12 месяцев выросла в среднем на 7%, до 192 тыс. рублей за «квадрат». Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные компании «Мир квартир».

Сильнее всего по сравнению с февралем 2023 года выросли цены в Долгопрудном (+15,2%), Реутове (+13,6%) и Балашихе (+13,5%). Менее значительные изменения стоимости «первички» были зафиксированы в Лобне (+0,2%), Одинцове (+2,6%) и Видном (+3,5%).

Между тем в Подольске и Лыткарине цены снизились. Падение составило 3,4% и 1% соответственно.

Самая дорогая недвижимость продается в Реутове (в среднем 11,3 млн рублей) и Долгопрудном (11,2 млн рублей). Дешевле всего «первичку» можно найти в Лыткарине — 5,7 млн рублей.

В среднем покупка жилья в Подмосковье обойдется в почти в 1,5 раза дешевле, чем в пределах МКАД.

До этого в России зафиксировали падение цен на половину выставленных на продажу квартир.

Ранее россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции.