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Стало известно, насколько подорожала доставка из Индии в Россию из-за ситуации с хуситами

AIG: цена доставки грузов из Индии в РФ из-за ситуации с хуситами выросла на 26%

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Стоимость поставки грузов из Индии в Россию выросла на $1000 (+26%) за контейнер из-за ситуации с хуситами, рассказали РИА Новости в Asia Import Group.

Многие транспортные компании, включая Asia Import Group, на фоне множественных атак в Красном море приняли решение перенаправить суда по альтернативному маршруту вокруг Африки. Это привело к увеличению сроков доставки и значительному росту цены перевозок.

На днях некоторые судовладельцы начали снова предлагать перевозку из Индии в Россию через Суэцкий канал. При этом ставки за транспортировку грузов по этому маршруту выросли на $300-1000 за контейнер по сравнению с докризисными ценами, пожаловались в Asia Import Group.

Перевозить грузы из Индии в Россию можно также по еще одному маршруту — через Китай до порта Владивостока. Однако это будет занимать около 45-50 дней, а стоимость доставки будет выше примерно на $2000.

Между тем стоимость перевозки товаров между Азией и Европой выросла на 400%. Об этом накануне рассказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Ранее стало известно, как упал трафик судов в Суэцком канале.

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