Аналитик объяснил причину колебания курса доллара к рублю

Текущее укрепление доллара по отношению к рублю может носить локальный характер. Об этом пишет RT cо ссылкой на мнение финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

«Похоже, что валютный рынок нервничает перед пятничной встречей Банка России. Это может быть связано с опубликованными ранее данными Росстата по инфляции за январь, которые оказались неожиданно сильными. Инвесторы предполагают, что это, возможно, способно оказать влияние на позицию регулятора», — прокомментировал эксперт.

Участники рынка ожидают реакции ЦБ РФ на статистику по инфляции, которая превысила прогнозы. Это и стало причиной некоторой нервозности инвесторов.

Однако Антонов считает, что после заседания регулятора и озвучивания его позиции ситуация прояснится.

«Скорее всего, текущие движения доллара — локальные. Но подробнее увидим после того, как получим на руки факты от ЦБ. Ориентир по доллару США на ближайшие несколько дней составляет 91,50—92,35 рубля», — резюмировал аналитик.

В начале недели экономист предрек сильные колебания курса рубля в марте.

Ранее аналитик спрогнозировал курс евро в марте.