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Такер Карлсон посетил «Ашан» и удивился ценам на продукты в России

Журналист Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США

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tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон, посетивший московский «Ашан», заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США. Соответствующее видео размещено на его сайте.

В магазине американец купил хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты, которые, по его мнению, могла бы приобрести семья из четырех человек на неделю. Журналист удивился тому, что в российском магазине продают продукцию из-за рубежа, например, шоколадные батончики «Сникерс», «Баунти», «Марс» и другие.

«Я думаю, это должно быть запрещено законом», — поиронизировал Карлсон.

В итоге журналист купил продукты на 9481 рубль (примерно $104). По словам Карлсона, в США за аналогичную продуктовую корзину он отдал бы более $400. Такая разница в ценах разозлила американца.

«Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю», — сказал он.

Также Такер Карлсон признался, что его отец ходил на открытие первого ресторана McDonalds на Тверской улице в Москве в 1990 году.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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