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Стоимость газа в мире стабилизировалась

Shell: цены на газ стабилизировались, но остаются высокими

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В 2023 году мировые цены на газ стабилизировались, но все равно остались выше среднестатистических значений. Об этом сообщила британская Shell в ежегодном отчете по рынку СПГ

По мнению компании, на сбалансирование рынка повлияли несколько факторов: относительно теплая зима в Европе в сочетании с большими запасами газа, увеличение производства атомной энергии и восстановление экономики Китая.

Это позволило снизить ценовые пики и волатильность по сравнению с периодом с конца 2021 по 2022 год. Тем не менее, текущие цены на газ значительно превышают уровень 2017-2020 годов, пишет компания.

Кроме того, в докладе Shell говорится о сохранении напряженности на рынке из-за сокращения поставок газа из России.

При этом в отчете основными драйверами к росту рынка газа станут страны расположенные в ЮВА, которые активно развивают свою промышленность, включая нефтехимическую. По данным компании к середине 2040-хх годов в мире почти всеми странами будут достигнуты пиковые показатели по потребностям в газе.

До этого эксперт оценил планы Австрии по отказу от российского газа.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.

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