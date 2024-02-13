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Стало известно, когда Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке возобновят на Мосбирже в ближайшее время

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа возобновит торги на фондовом рынке в 15:45 мск 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

«Возобновление (Старт) торгов на Фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок», — уточняют в сообщении.

Как объяснили представители Мосбиржи, приостановка торгов с 13:58 мск произошла из-за аппаратной ошибки основного сервера. Начиная с этого времени, специалисты осуществляли переход на резервный сервер.

Отмечается, что торги на срочном, валютном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, и операции с депозитами и кредитами на денежном рынке в данный момент проводятся в обычном режиме.

Накануне Мосбиржа опубликовала сообщение о том, что в течение 13 и 14 февраля будут проводиться технические работы на тестовом контуре фондового и валютного рынков.

При этом площадка предупредила участников о возможной временной потере доступа к тестовым системам. Кроме того, биржа сообщила, что в результате работы будут отключены сервисы WebAPI. Поэтому участникам торгов необходимо учесть, что заявки и сделки, заключенные в день обновления, не будут сохранены, дополнила площадка.

Ранее сообщалось, что в России стали открывать меньше индивидуальных инвестиционных счетов.

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