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Путин встретился с омбудсменом Москальковой

Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой

Президент России Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе беседы с российским лидером Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад. В нем омбудсмен уделила особое внимание работе с обращениями, связанными со специальной военной операцией.

8 июня Москалькова назвала бесчеловечными удары украинских войск по Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР).

До этого она призвала к созданию «особых коридоров» для решения проблем участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. По словам Москальковой, к ней периодически поступают обращения по социальным гарантиям бойцов СВО и членов их семей. Она заявила о необходимости создания центров реабилитации и поддержки военнослужащих, которые перенесли тяжелые операции после ранений. В качестве положительного примера она привела существующий в Ленинградской области центр, где бойцов, которым понадобилось протезирование, обучают, в том числе, бытовым навыкам.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина на понедельник.

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