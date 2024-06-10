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Стало известно о просьбе премьера Атталя к Макрону по роспуску парламента

BFMTV: Атталь просил Макрона об отставке вместо роспуска Национального собрания

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Gonzalo Fuentes/AP

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь просил Эммануэля Макрона принять его отставку вместо роспуска парламента и назначения внеочередных выборов в законодательный орган. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался», — говорится в тексте.

По данным BFMTV, президент Франции счел Атталя наиболее предпочтительным кандидатом для ведения предвыборной кампании партии «Возрождение», которая заняла второе место по итогам выборов в ЕП, уступив «Национальному объединению» Марин Ле Пен.

До этого телеканал France 24 сообщал, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны после того, как его партия «Возрождение» потерпела «унизительное поражение» от правых на выборах в Европарламент. Поражение Макрона стало «сокрушительным ударом» для премьера Габриэля Атталя, который был назначен менее шести месяцев назад, чтобы «вдохнуть новую жизнь во второй срок полномочий Макрона», отмечалось в материале.

Ранее стало известно, что Макрон объяснится перед французами после роспуска Национального собрания.

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