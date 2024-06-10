КНДР может возобновить пропагандистское вещание на границе с Южной Кореей

Северная Корея начала устанавливать громкоговорители для пропагандистского вещания на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Как заявили в объединенном центре начальников штабов армии Республики Корея, пока КНДР не возобновляла пропагандистские трансляции, однако готовится к этому. Южнокорейская сторона предупреждает, что готова ответить аналогичным образом.

В ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле.

После этого Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

Ранее в Южной Корее рассказали, сколько длилось вещание K-Pop на границе с КНДР.