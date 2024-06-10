Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад и подразделениям теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР.

В итоге украинская армия потеряла до 140 военнослужащих. Помимо живой силы ВСУ лишились двух автомобилей, британской 155-мм гаубицы FH-70, а также гаубицы 152-мм Д-20 и 122 мм Д-30.

До этого РИА Новости сообщало, что российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области.

По данным агентства, «Мальва» — это первая российская САУ на колесной базе полноприводного автомобиля. При этом артустановка гораздо легче и мобильнее свой предшественников на гусеничной основе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация для украинских войск.