Появилось видео с ударом молнии рядом с автомобилем в Башкирии

В Башкирии молния едва не ударила в движущийся автомобиль. Видеозапись инцидента разместил паблик «Баш ДТП Уфа и Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что разряд атмосферного электричества ударил в проезжую часть дороги в непосредственной близости от проезжающего автомобиля. Разряд пришелся на обочину дороги. После удара образовалось облачко дыма. Автомобиль с видеорегистратором ехал по двухполосной дороге в сельской местности, навстречу ему проехал еще один автомобиль.

До этого в Ростове-на-Дону автомобиль въехал внутрь павильона на автозаправочной станции. Седан протаранил двери АЗС, сбил витрину и остановился около кассы. В результате аварии пострадал сотрудник АЗС.

Ранее из-за аварии с грузовиком на МКАД в Москве частично перекрыли движение.