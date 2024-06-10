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Подпольщики сообщили о взрыве в Юнаковке в Сумской области Украины

РИА: подпольщики сообщили о взрыве на складе техники ВСУ в Сумской области

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Shutterstock

Подпольщики сообщили о взрывах в Юнаковке в Сумской области Украины. Новость передал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, один из снарядов прилетел на склад, где до этого хранились химические одобрения. Также были зарегистрированы взрывы в районе расположения мастерских по ремонту военной техники ВСУ.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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