Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Смолинского маньяка», державшего пленницу 14 лет, привезли в суд в пижаме

Ura.ru: маньяка Ческидова из Смолино привезли в суд в пижаме

В Советском райсуде Челябинска прошло первое заседание по делу «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал женщину в плену. Об этом пишет Ura.ru.

Ческидову продлили срок содержания в стационаре психиатрической больницы на полгода — до 29 ноября. Следующее заседание по этому делу назначено на 26 июня.

Житель поселка Смолино похитил в 2009 году 19-летнюю девушку и продержал ее в одной из комнат своего дома 14 лет. Женщина смогла сбежать лишь в конце июля 2023-го, когда маньяка госпитализировали из-за обострения психического заболевания. Освободившись из плена, женщина сообщила, что ее похититель расправился с другой узницей, когда та попыталась позвать на помощь.

Мужчину и его мать задержали. 1 августа стало известно, что следователи выдвинули обвинение в похищении людей Ческидову и его матери.

В конце мая 2024 года мать Владимира Ческидова избежала ответственности за соучастие.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разыскиваемый преступник из Китая 20 лет притворялся глухонемым, чтобы избежать тюрьмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами