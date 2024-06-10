«Смолинского маньяка», державшего пленницу 14 лет, привезли в суд в пижаме

В Советском райсуде Челябинска прошло первое заседание по делу «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал женщину в плену. Об этом пишет Ura.ru.

Ческидову продлили срок содержания в стационаре психиатрической больницы на полгода — до 29 ноября. Следующее заседание по этому делу назначено на 26 июня.

Житель поселка Смолино похитил в 2009 году 19-летнюю девушку и продержал ее в одной из комнат своего дома 14 лет. Женщина смогла сбежать лишь в конце июля 2023-го, когда маньяка госпитализировали из-за обострения психического заболевания. Освободившись из плена, женщина сообщила, что ее похититель расправился с другой узницей, когда та попыталась позвать на помощь.

Мужчину и его мать задержали. 1 августа стало известно, что следователи выдвинули обвинение в похищении людей Ческидову и его матери.

В конце мая 2024 года мать Владимира Ческидова избежала ответственности за соучастие.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

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