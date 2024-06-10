По складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области Украины нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Накрыли склад, в котором ранее хранились химические удобрения. Была детонация», — сказал он.

По словам Лебедева, взрывы также зафиксировали рядом с Юнаковкой в Сумской области Украины в районе мастерских, где ВСУ ремонтируют и хранят технику.

Также он заявил, что российские военные около населенного пункта Хотень в Сумской области нанесли удар по украинской ДРГ, которая пробиралась к границе с РФ.

10 июня в министерство обороны России сообщило, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток».

До этого сообщалось, что ВСУ подтягивают резервы в Запорожскую область на Ореховское и Васильевское направления.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.