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В МИД РФ заявили, что Запад незаконно удерживает российские удобрения

МИД РФ: Запад незаконно удерживает свыше 96 тысяч тонн российских удобрений

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Wikimedia Commons

Директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что страны Запада незаконно удерживают более 96 тысяч тонн российских удобрений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская продукция удерживается в портах Латвии, Эстонии и Бельгии.

«Их разблокировка и передача осуществляются в рамках усилий по выполнению меморандума РоссияООН», — добавил Ткаченко.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят предпосылок для возобновления зерновой сделки в первоначальном виде.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал новость о том, что представители ООН и России собираются обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений, а также слова главы МИД Турции об обсуждении возобновления зерновой сделки.

Также ученые Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) на основе птичьего помета разработали комплексное удобрение, которое позволяет восстановить «здоровье» почвы.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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