Общественники выступили против новых правил для маркетплейсов

Законопроект о регулировании маркетплейсов встретил критику со стороны Союза потребителей РФ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на общественников.

Общественники не согласны с идеей депутатов возложить на онлайн-площадки ответственность за реализуемые товары.

«Маркетплейсы не являются владельцем товара, также они не имеют законных оснований для предварительной проверки его качества», — заявил Союз потребителей в своем письме.

По мнению организации, если ввести такую норму, агрегаторы будут вынуждены компенсировать расходы за счет штрафов для продавцов и повышения комиссии, что в итоге подтолкнет цены вверх.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев считает, что «агрегаторы должны стать своеобразным фильтром для продукции и отвечать за товары перед потребителями».

Однако в Ozon отмечают, что «требование ввести ответственность платформ за продукцию всех продавцов убивает модель маркетплейса как агрегатора».

До этого стало известно, что в России могут появиться нишевые маркетплейсы.

Ранее в РФ предложили запретить маркетплейсам чрезмерный рост.