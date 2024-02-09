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Назван предел роста биткоина

Экономист Беляев: цена биткоина способна достигнуть отметки в $100 тысяч

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Depositphotos

Стоимость биткоина может расти бесконечно, пока существует определенное число людей, которые верят в эту криптовалюту и продают ее друг другу, заявил в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Курс биткоина способен достичь уровня в $100 тыс., допустил экономист. Однако подобный скачок не может произойти в отсутствии каких-либо факторов, подчеркнул он.

«Это не сегодня и не завтра — это надо, чтобы сложились какие-то ситуации, может быть, какое-то ухудшение обстановки в мире, какие-то угрозы геополитической обстановке», — подытожил Беляев.

Сейчас курс биткоина составляет порядка $46,5 тыс.

До этого автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, сколько у него биткоинов. Звездный инвестор давно призывает вкладываться в криптовалюту и золото и не доверять доллару.

Ранее россиян предупредили об опасной особенности биткоина.

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