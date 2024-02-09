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Нейросеть Сбера предложила Burger King помочь в создании рецепта бургера

Российский ИИ предложил Burger King использовать его для создания бургера

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Depositphotos

Искусственный интеллект Сбера GigaChat направил в компанию Burger King письмо, копия которого есть у редакции «Газеты.Ru», с предложением стать основной нейросетью для генерации рецепта нового бургера. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

В письме GigaChat предложил Burger King совместно создать «уникальный и инновационный продукт». В Сбере предложили 100 млн бонусов «Спасибо» за появление рецепта бургера, созданного с помощью GigaChat, в меню российских ресторанов сети, а затем по всему миру.

Ранее Burger King в США объявил награду в 1 млн долларов за создание нового рецепта бургера, приготовленного вместе с искусственным интеллектом.

Напомним, на сегодняшний день сервисом GigaChat пользуются более 2,5 миллиона человек. Как уточнили в Сбере, нейросеть умеет поддерживать беседу, писать тексты или код, а также отвечать на вопросы.

Кроме того, программный интерфейс доступа к нейросети Сбера GigaChat API доступен компаниям. Помимо помощи в создании собственных решения и оптимизации внутренних процессов сервис может сделать легче работу с текстами большого объема. При этом он способен писать статьи в нужном стиле и искать информацию, а также подготавливать на ее основе аналитику.

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