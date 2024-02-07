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Минфин попросили разработать меры на случай использования Западом замороженных активов РФ

Минфин призвали разработать меры на случай использования Западом активов РФ

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Владимир Баранов/РИА Новости

В Совете Федерации обратились к Минфину с призывом разработать проект об ответных мерах Западу в случае использования заблокированных активов ЦБ РФ, пишет ТАСС.

«Мы считаем правильным просить Минфин разработать соответствующий законопроект и быть в полной готовности его принять. Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы», — заявил вице-спикер Николай Журавлев.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза выступили против предложения Брюсселя использовать замороженные российские активы как залог для выпуска долговых обязательств Украины.

Ранее сообщалось, что в Европе испугались последствий конфискации активов России из-за «возможного возмездия Москвы».

До этого экс-советник главы Пентагона высказался о последствиях изъятия российских активов для США.

Ранее по поводу конфискации зарубежных активов РФ высказались в Китае.

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